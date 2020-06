Caminhão lotado de cigarros é apreendido em Vera Cruz do Oeste

Policiais Militares do BPFron (Batalhão de Polícia da Fronteira) apreenderam na manhã desta terça-feira (23), um caminhão carregado com 450 caixas de cigarro contrabandeado do Paraguai em Vera Cruz do Oeste.

Durante um patrulhamento da Operação Hórus, os policiais visualizaram um caminhão Mercedez Benz/L 1111 de cor azul, de Chapecó/SC, em aparente abandono às margens da rodovia PR-488.

Durante uma vistoria no veículo foram encontradas 450 caixas de cigarro de origem paraguaia. Ninguém foi preso.

Considerando contexto de contrabando foi solicitado o apoio do guincho da Receita Federal do Brasil e o veículo e a carga foram encaminhados até à Alfândega da Receita Federal do Brasil em Foz do Iguaçu para providências cabíveis.

A ação causou um prejuízo de aproximadamente R$ 1.162 milhão aos criminosos envolvidos.

A Operação Hórus é realizada de forma integrada entre forças de segurança e fiscalização e defesa. A operação faz parte do Programa V.I.G.I.A. da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Disque denúncias do BPFron +55 (41) 9106-6815.