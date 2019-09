Caminhão carregado com laranjas tomba no Contorno Oeste

Um caminhão carregado com laranjas tombou no Contorno Oeste, entre a BR-163 e BR-277 na tarde dessa quarta-feira (18).

Segundo informações no local, o motorista teria perdido o controle do veículo que acabou tombando. O motorista do caminhão sofreu apenas ferimentos leves. A carga ficou espalhada pela pista.

Socorristas do Siate foram acionados para atender a vítima. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi solicitada para sinalizar o local.

Um caminhão ABT (Auto Bomba Tanque) também foi solicitado para fazer a limpeza de óleo sobre a pista.