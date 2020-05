Caminhão baú carregado com eletrônicos é apreendido em Santa Terezinha de Itaipu

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na manhã desta sexta-feira (15), um caminhão baú usado para transporte de mudanças com um fundo falso cheio de eletrônicos.

A apreensão ocorreu por volta das 6h50 da manã na Unidade Operacional da PRF em Santa Terezinha de Itaipu (BR 277 KM 714), durante uma fiscalização.

O caminhão M.BENZ / L 2014 de Maringá foi abordado e alegou ter feito algumas entregas em Foz do Iguaçu e retornaria para Maringá com uma pequena mudança.

Em fiscalização minuciosa no baú, a equipe PRF encontrou, atrás de colchões e caixas vazias, grande quantidade de caixas com mercadorias oriundas do Paraguai, a maioria equipamentos eletrônicos.

Diante das informações obtidas, foi constatado, a princípio, crime de descaminho. O condutor, um homem de 35 anos, foi preso em flagrante e encaminhado, junto com o veículo e as mercadorias para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu.