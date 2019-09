Cadáver encontrado em mata do bairro Santa Cruz aguarda identificação

O cadáver de um homem foi encontrado na tarde dessa quarta-feira (25) na Rua Carajás no bairro Santa Cruz em Cascavel aguarda identificação de familiares ou amigos no IML (Instituto Médico Legal).

De acordo com a Polícia Militar, se trata de um homem morto há poucas horas, com idade entre 20 e 30 anos com muitas marcas de violência, possivelmente causadas por pedradas ou pauladas.

Segundo os vizinhos que estavam no local, nenhum movimento estranho foi notado durante a madrugada.

O rapaz tem a pele branca e tem uma tatuagem de carpa no braço direito. Ele estava de camiseta preta e calça jeans. Outras informações serão repassadas em uma entrevista coletiva na manhã dessa quinta-feira (26) na Delegacia de Homicídios de Cascavel.

Quem tiver informações sobre a autoria do crime pode entrar em contato pelo telefone no 197 e 190.