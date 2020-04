C.Vale convoca associados para 1ª Assembleia Geral Extraordinária Digital

O diretor-presidente da C.Vale – Cooperativa Agroindustrial, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social e pelo artigo 43-A da Lei 5.764/71, convoca os senhores associados, cujo número é de 22.228 (vinte e dois mil, duzentos e vinte e oito), para participar e votar a distância da Assembleia Geral Extraordinária DIGITAL, que ocorrerá no dia 11 de maio de 2020, às 13h em primeira convocação, com a presença virtual de 2/3 dos associados; às 14h em segunda convocação, com a presença virtual da metade mais um dos associados, ou, ainda, às 15h em terceira e última convocação, com a presença virtual de no mínimo dez associados.

Confira o Edital de Convocação na íntegra: