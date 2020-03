Busca por fugitivos da Cadeia Pública de Cascavel continua

Equipes policiais e do Depen (Departamento Penitenciário do Paraná) continuam nesta segunda-feira (2) as buscas pelos 12 fugitivos da Cadeia Pública de Cascavel. A fuga foi registrada na madrugada de sábado (29).

Reforços das equipes policiais foram solicitados para o auxílio das buscas aos fugitivos. Até o momento nenhuma recaptura foi confirmada pelo Depen.

A fuga

Os presos cortaram uma chapa de ferro que revestia a parede e em seguida abriram um buraco no concreto, fugindo pelos fundos da Cadeia Pública.

Policiais Civis, militares e equipes da Polícia Penal foram acionadas pelos agentes de plantão. Buscas foram realizadas na tentativa de localizar os fugitivos, mas nenhum preso foi recapturado.

Equipes do Setor de Operações Especiais (SOE) auxiliaram na contagem dos presos e em uma busca geral na unidade, apreendendo uma serra que pode ter sido usada na fuga. O caso foi registrado.

Denúncias podem colaborar com a prisão dos fugitivos, devem ser realizadas pelos telefones 190, 181 ou 197. O buraco aberto pelos presos será fechado pelas equipes de manutenção.

Registro de fugas

Segundo o Depen, há mais de um ano e meio a Cadeia Pública de Cascavel não registrava fuga de internos.

Sanções

Os fugitivos recapturados, além das sanções administrativas, ainda vão responder pelo crime de dano qualificado (destruição de prédio público), conforme previsto em lei. Este crime prevê pena de seis meses a três anos e poderá, se condenados, ser acrescida à pena que já cumpriam.