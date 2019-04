BRDE tem como meta disponibilizar R$ 1 bilhão para o Paraná

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) iniciou o ano de 2019 com o desafio de superar os resultados do ano anterior, manter a busca por novas fontes de recursos e investir R$ 1 bilhão no Paraná, por meio do apoio a produtores rurais, cooperativas, empresas de todos os tamanhos, empreendedores, comerciantes e prestadores de serviço.

De janeiro para cá, foram destaque entre as operações do banco a contratação de financiamentos nas áreas de energias renováveis, inovação e infraestrutura. No período, BRDE ainda contabilizou R$ 124 milhões em operações de crédito contratadas.

Para energia solar fotovoltaica foram liberados R$ 6 milhões, para mais de 80 projetos de micro e pequeno porte. Na área de inovação, os projetos contratados e em análise, somente em 2019, já somam R$ 12,5 milhões.

Na área de energia hidrelétrica, o BRDE apresenta em carteira mais de R$ 130 milhões em projetos, dos quais R$ 90 milhões foram protocolados em 2019. O volume de recursos investidos no primeiro quadrimestre pelo banco em todo o Paraná foi responsável pela geração de mais de 850 postos de trabalho.

“O BRDE tem a missão de, junto com a mão amiga do governo, ajudar os que produzem, os que geram emprego e riquezas, a construir um Paraná melhor”, diz o diretor Administrativo do Banco, Wilson Bley Lipski.

BALANÇO – O BRDE fechou 2018 com a contratação de R$ 2,36 bilhões em financiamentos na Região Sul, um crescimento de 7,4% nominais em relação a 2017. Somados aos recursos dos próprios empreendedores, os investimentos chegam a R$ 2,7 bilhões.

Do total contratado, R$ 790,69 milhões foram investidos no Paraná, sendo R$ 233 milhões destinados a produtores rurais e R$ 159 milhões a micro, pequenas e médias empresas. Entre as parcerias, o destaque ficou com o sistema cooperativista de produção e crédito.

A parceria com cooperativas de produção e de crédito permitiu que mais de 75% dos contratos fossem direcionados a pequenos e médios produtores. Uma das linhas mais procuradas foi o Fundo Clima, para financiamento de energia solar. O BRDE liderou os repasses da linha em 2018.

“As cooperativas são parceiras de longa data do BRDE e vamos reforçar ainda mais esse relacionamento, porque esse setor merece todo o nosso respeito”, acrescenta o diretor Wilson Lipski. “Afinal, as cooperativas representam 1,7 milhão de pessoas e têm um faturamento anual de cerca de R$ 96 bilhões”.