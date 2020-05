Brasil recebe 4,5 milhões de máscaras N-95 contra a covid-19

O Brasil recebeu nesta quinta-feira (21), em Guarulhos (SP), o sétimo voo com máscaras para auxiliar o trabalho de combate à covid-19. Foi o primeiro voo trazendo máscaras do tipo N95, mais indicado a profissionais expostos a ambientes contaminados. O carregamento de hoje tem 4,5 milhões de unidades do produto.

As 30 toneladas que chegaram integram parte das 960 toneladas de máscaras cirúrgicas desse tipo compradas da China pelo governo federal.

As máscaras serão distribuídas pelo Ministério da Saúde visando o enfrentamento da covid-19 em todo o país. Além do porão da aeronave, a cabine foi adaptada para receber as caixas com o produto.

O Ministério da Infraestrutura é responsável pela operação especial e vai fretar mais de 40 voos para transportar a carga que corresponde a 240 milhões de máscaras. O governo federal também está apoiando estados e prefeituras na logística e distribuição de equipamentos.

Agência Brasil