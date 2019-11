Brasil perde para a Argentina em jogo preparatório

A Seleção Brasileira foi superada pela Argentina nesta sexta-feira (15), em jogo preparatório disputado no King Saud University Stadium, em Riade, na Arábia Saudita. Com gol de Lionel Messi, de pênalti, os adversários marcaram ainda no primeiro tempo, segurando o resultado pelo restante da partida.

O Brasil volta a campo na próxima terça-feira (19), em Abu Dhabi, nos Emirados Arábes Unidos, para enfrentar a Coreia do Sul. O confronto marcará a última partida da Canarinho em 2019.

O jogo

Os primeiros minutos do clássico entre Brasil e Argentina foram bastante movimentados. A primeira boa oportunidade verde e amarela aconteceu aos oito minutos, quando Firmino roubou a bola de Foyth, tocou em Gabriel Jesus, que foi derrubado por Pezzella após driblar o adversário. Na cobrança, o próprio camisa 9 foi para a marca da cal, mas finalizou para fora.

Logo em seguida, foi a vez da arbitragem assinalar pênalti para a Argentina. Lionel Messi entrou na área pela direita de ataque e acabou se enroscando com Alex Sandro. Capitão da Argentina, Messi cobrou, e Alisson fez ótima defesa. Mas o rebote voltou no pé esquerdo do camisa 10, que marcou.

No segundo tempo, a Seleção voltou a assustar aos 23 minutos. Renan Lodi recebeu bom passe de Fabinho e bateu cruzado, forte, mas a bola parou nas mãos do goleiro argentino Andrada.

Buscando definir a vitória, os adversários foram para cima e finalizaram com perigo com Messi, aos 20, em cobrança de falta, e com Paredes, aos 30, em um chute forte. Mas em ambas as vezes o goleiro Alisson fez ótimas defesas.

BRASIL: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Éder Militão e Alex Sandro (Renan Lodi); Casemiro (Wesley Moraes), Arthur (Fabinho) e Lucas Paquetá (Philippe Coutinho); Gabriel Jesus (Rodrygo), Willian (Richarlison) e Roberto Firmino – Técnico: Tite