Brasil já tem 201 mortos e 5.717 casos confirmados do novo coronavírus

O Brasil já possui 201 mortes e 5.717 casos confirmados do novo coronavírus (covid-19). Os números atualizados foram divulgados pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira (31). A taxa de letalidade da Covid-19, doença causada pelo coronavírus Sars-Cov-2 chega a 3,5%. A reportagem é do Portal G1.

No levantamento anterior, divulgado na segunda-feira (31), o Brasil tinha 159 mortes e 4.579 casos confirmados de pessoas infectadas pelo novo coronavírus.

De acordo com o balanço do ministério, o balanço aponta o maior acréscimo no total de casos desde o começo da epidemia. Foram incluídos mais 1.138 casos em relação ao boletim de segunda-feira, um aumento de 24%. No caso das mortes, o aumento foi de 42 casos, o que significa 26% do total.

Acompanhe o boletim atualizado com os casos de coronavírus no Brasil: