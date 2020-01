Braquioplastia e lipo a laser para dar tchauzinho sem trauma

Nesse caso, um tratamento estético pode ser a solução, como a braquioplastia ou a lipoaspiração a laser. “Os motivos que levam à flacidez no local geralmente são envelhecimento e perda de peso. Esses fatores acarretam em perda de elasticidade, fazendo com que a pele balance mais do que o normal na hora do movimento do braço. Por isso, na maioria dos casos, mesmo com alimentação correta e uma rotina de exercícios para fortalecer o tônus muscular, esse excesso de pele não vai embora”, explica Mario Farinazzo, cirurgião plástico, membro titular da SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica).

Sobre os tratamentos, segundo Mário, a braquioplastia é o nome que dá à cirurgia plástica indicada para dar nova forma ao braço. Nesse caso, pode ser realizada a retirada de pele, em casos de maior flacidez, ou somente uma lipoaspiração. Esses procedimentos são realizados principalmente na região do tríceps, também conhecido como “músculo do tchauzinho”. Outra opção é uma lipoaspiração um pouco diferente, chamada de lipolaser.

Na braquioplastia com cortes, indicada em casos de muita flacidez, o especialista explica que, após a sedação do paciente, o cirurgião pode começar com uma lipoaspiração tradicional e então faz incisões na pele para remover o excesso. “A cicatriz final fica localizada na parte interna do braço e, quanto maior a flacidez, maior a cicatriz final.”

Já em outros casos, a lipolaser pode ser vantajosa. Essa alternativa está indicada em casos de flacidez moderada da pele. “O calor do laser leva ao derretimento da gordura e à retração da pele. Assim, o ‘calibre’ do braço é reduzido através da retirada dessa gordura ‘derretida’ e da retração que vai ocorrendo ao longo dos meses. São feitas pequenas incisões de 0,5 cm; em seguida, o laser é aplicado na região do braço para que ocorra a lipólise e tratamento da pele. Após a aplicação do laser, o óleo produzido pela lipólise é aspirado. A produção de colágeno inicia-se três semanas após a aplicação do laser e termina após três meses de cirurgia, período em que se observa o resultado definitivo”, diz o médico.

Cuidados

Como em qualquer cirurgia, para se preparar para uma braquiolastia o paciente deve fazer alguns exames pré-operatórios, evitar tomar remédios que aumentem as chances de sangramento e, caso seja fumante, que pare de fumar antes da cirurgia, de acordo com o período de tempo indicado pelo seu médico.

De qualquer forma, para a segurança e certeza de resultados satisfatórios, tanto a braquioplastia quanto a lipoaspiração devem ser feitas com um especialista. Procure sempre um cirurgião com registro ativo na área e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

FONTE: www.mariofarinazzo.com.br