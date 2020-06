BPFRON na Operação HÓRUS apreende caminhão carregado de cigarro em Terra Roxa

Na tarde desta quinta-feira (18), em ação da Operação HÓRUS Policiais Militares do BPFRON (Batalhão de Polícia de Fronteira) em patrulhamento pela zona rural do município de Terra Roxa, visualizaram um caminhão baú, tendo o motorista percebido a presença dos policiais militares e aumentado a velocidade, sendo que logo a frente o veículo parou e o motorista empreendeu fuga em direção a mata . Em revista ao caminhão, constatou-se que estava carregado com aproximadamente 600 caixas de cigarro.

O prejuízo ao grupo criminoso é de aproximadamente R$ 1,5 Milhão