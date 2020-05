BPFron apreende carga de R$ 200 mil em vinhos em Santo Antônio do Sudoeste

Policiais do BPfron (Batalhão de Polícia de Fronteira), apreenderam uma carga de vinho avaliada em R$ 200 mil na noite de quinta-feira (7) na zona rural do município de Santo Antônio do Sudoeste.

Os militares realizavam um patrulhamento na região quando avistaram um homem ao lado de um caminhão de placa Argentina. Ao se aproximarem do homem, o suspeito empreendeu fuga em meio a mata e foi preso na sequência.

Os servidores, fizeram uma vistoria veicular e localizaram carroceria, diversas caixas contendo garrafas de vinho de origem estrangeira, o carga foi avaliada em R$200 mil.

O homem de nacionalidade Argentina, foi conduzido, juntamente com o caminhão e a mercadoria até a 3ª CIA do BPFron em Santo Antônio do Sudoeste para procedimentos. A carga e o caminhão foram entregues para a Receita Federal do Brasil.

O preso foi entregue na delegacia de Polícia Federal em Cascavel pelo crime de contrabando/ descaminho.