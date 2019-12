Bolsonaro diz que taxa Selic deve cair para 4,5% este ano

Brasília – Em evento da Caixa, o presidente Jair Bolsonaro disse nessa segunda-feira (2) que a taxa básica de juros, a Selic, deve sofrer um novo corte e cair de 5% para 4,5%. A próxima reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) está marcada para 10 de dezembro.

Em uma conversa de improviso, com funcionários da instituição bancária, o presidente afirmou que não entende de economia e, em uma referência à ex-presidente Dilma Rousseff, disse que no governo petista reduziram a taxa “na canetada”. “Eu não entendo de economia, não. Aquela que entendia está pagando uma conta altíssima. Também, naquela época, reduziu a taxa de juros na canetada. Hoje, sem canetada, está em 5%, deve chegar a 4,5%”.

No mesmo diálogo, ele disse apoiar projeto de lei que garante a autonomia do Banco Central, que foi enviado ao Poder Legislativo, mas ressaltou que o presidente da instituição federal, Roberto Campos Neto, não tem pressa, uma vez que já se considera independente do Poder Executivo.

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse que, caso a Selic sofra novo corte, haverá novas reduções tanto na taxa do cheque especial como no rotativo do cartão de crédito.