Bolsa recua; dólar volta a R$ 5,1

A Bolsa de Valores de São Paulo iniciou as negociações dessa sexta em forte queda, superior aos 5%. O resultado se manteve e a B3 fechou o dia com perda de 5,51%, aos 73.428,78 pontos. Já o dólar terminou o dia com alta de 2,11%, cotado a R$ 5,1025.

Os resultados negativos vêm após uma melhora significativa da B3 no pregão anterior. Na quinta, o Ibovespa, principal índice do mercado de ações do brasileiro, havia voltado aos 79 mil pontos. E com as idas e vindas do mercado, a Bolsa brasileira teve ganhos de apenas 15,86% na semana. Essa volatilidade se deve ao incerto cenário internacional, provocado pelo novo coronavírus, causador da covid-19.