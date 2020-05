Boletim epidemiológico mostra índice de isolamento social em 41% em Cascavel

A Secretaria de Saúde de Cascavel divulgou no começo da tarde desta terça-feira (5), o boletim atualizado com o índice de isolamento social em 41% no município que chegou a 87 casos positivos para covid-19 hoje. A taxa de isolamento já chegou a 54% no município e está caindo aos poucos.

O número de casos notificados por dia também diminuiu, o nível mais alto foi em 23 de abril quando foram confirmados nove casos.

De 1° de Maio até agora foram confirmados apenas três casos, confira no gráfico:

Conforme o boletim, dos casos positivos 80 tiveram o resultado em exame laboratorial, três foram positivados com teste rápido, quatro com teste clínico-epidemiológico e 11 pessoas aguardam o resultado dos exames.

Outras 263 pessoas estão sendo monitoradas por apresentarem sintomas da covid-19. Os casos descartados são 294 com exame e 34 por teste rápido.

No município já foram liberadas 4.075 pessoas do isolamento domiciliar.

Clique aqui e confira o boletim completo atualizado.

