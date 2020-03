O secretário de Estado da Saúde do Paraná, Beto Preto, divulgou nesta tarde de sexta-feira o boletim atualizado do coronavírus, com a confirmação das duas mortes em Maringá.

O Paraná tem 125 casos confirmados, 1.078 suspeitos em investigação e os dois óbitos em Maringá.

O boletim de quinta (26) trazia 106 casos no Estado, e 3.487 em investigação.