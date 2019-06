Bigode Chinês pode ser eliminado em 40 minutos

O temido bigode chinês e a flacidez facial estão com os dias contados com a chegada dos fios de Polidioxanona (PDO). O material, utilizado em procedimento estético pouco invasivo, também é utilizado para levantar as maçãs do rosto, eliminar a papada, devolver o contorno natural da face e ainda estimular a produção de colágeno.

“O procedimento é muito simples e pode ser feito no próprio consultório com a utilização de anestesia local. São feitas pequenas demarcações em determinados pontos-chave do rosto e os fios são inseridos separadamente com o auxílio de uma agulha. Para eliminar o bigode chinês, por exemplo, apenas 4 fios e 40 minutos são suficientes para dar adeus a rugas e marcas ao redor da boca”, explica o especialista em harmonização orofacial Willian Ortega.

Segundo ele, o material não causa danos ao organismo e é absorvido ao longo do tempo proporcionando uma aparência jovem por mais tempo. “A recuperação é tranquila e são necessários alguns cuidados por uma semana, como não se expor ao sol, não fazer esforços físicos, não pegar muito peso e não permanecer em locais muito abafados por muito tempo, porém o paciente pode retomar a rotina no dia seguinte”.

O resultado é notado imediatamente após o procedimento e a durabilidade do fio reabsorvível é em torno de dois anos. “O ideal é que seja realizada uma avaliação na possibilidade de instalação de novos fios uma vez ao ano na intenção de manter os resultados”, finaliza Ortega.