Aulas na rede privada de ensino voltam dia 15? Uns dizem que sim, outros que ainda não

Em Cascavel, cerca de 95% dos estabelecimentos estão abertos, com autorização do Município para retomarem suas atividades. A flexibilização das medidas de contenção ao avanço do novo coronavírus é vista com expectativa pelos pais de alunos matriculados nas redes pública e particular em todo o Estado para a volta das aulas presenciais.

Em Cascavel, isso pode acontecer em 20 dias para os alunos da rede privada. Ou, mais precisamente, no dia 15 de junho (segunda-feira).

Pelo menos é com essa data que trabalha a gerência regional do Sinep/PR (Sindicato das Escolas Particulares do Paraná). “Não está definido, mas houve uma reunião com o secretário municipal de Saúde na qual expomos a necessidade do retorno às aulas, em uma demanda dos pais que não têm onde deixar os filhos enquanto trabalham. A data de 15 de junho foi citada pelo Município, mas não está definida ainda”, reforça o presidente da Regional Oeste do Sinepe/PR, Gelson Luiz Uecker.

A “batida do martelo” sobre a data de reinício das aulas depende de diversos fatores ligados à saúde e ao avanço ou não dos casos de covid-19 na cidade. Isso porque, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, os municípios têm autonomia para essa definição.

“Não existe – até o momento – previsão de reinício das aulas presenciais nas escolas estaduais e nas universidades públicas. A determinação é relacionada às escolas da rede estadual. Para as demais redes existe a recomendação da Secretaria da Saúde do Paraná para que as aulas sigam suspensas. Mas os municípios têm autonomia para essa definição”, informou a secretaria estadual à reportagem.

Sesa diz que não pode voltar

Se pais e professores estão perdidos quanto à volta das aulas, no próprio governo estadual não há consenso. A reportagem do HojeNews também entrou em contato com a Sesa (Secretaria de Estado de Saúde) sobre a possibilidade da volta das aulas presenciais mês que vem, e a resposta foi a seguinte: “A decisão do Conselho Estadual de Educação é pelo isolamento social. No Paraná, também temos o Decreto Estadual 4.258 em vigor, portanto, a determinação é de que todas as escolas da rede estadual e da rede particular sigam fechadas em todos os municípios do Estado. Para que algo se altere neste cenário, é preciso que seja feita uma modificação nesse decreto”.

A Sesa alerta ainda que o Decreto 4.258 modificou o Decreto 4.230, incluindo a suspensão das aulas das escolas particulares, a pedido do próprio setor, em março. “Sobre o retorno das aulas presenciais, a Secretaria de Estado da Educação (Seed) monitora diariamente a situação com os dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Por enquanto, não há previsão para um retorno”.

Só em agosto

No mês passado, quando foi aventada a possibilidade de as escolas privadas retomarem as aulas presenciais, o governador Ratinho Junior se manifestou nas redes sociais, dizendo que a previsão de retorno é apenas agosto.

Atividades remotas na rede municipal

Depois de antecipar as férias de julho, a rede municipal de Cascavel iniciou esta semana a entrega das atividades remotas aos alunos. Essa entrega é resultado de uma parceria entre escola e família e fazem parte do planejamento da Secretaria Municipal de Educação para a retomada do calendário escolar, devido à suspensão das aulas como medida de proteção à pandemia do coronavírus, e, assim, manter um vínculo entre escola e aluno.

Na segunda-feira (25), as entregas foram realizadas aos alunos matriculados nos Pré 1 e 2 e no 1º ano das escolas municipais. Ontem (26) as entregas foram realizadas aos alunos dos 2º e 3º anos e, nesta quarta-feira (27), serão aos alunos do 4º e do 5º ano. As entregas continuam nos próximos dias para as demais turmas, das 7h às 18h, sem intervalo para almoço, nas unidades escolares em que os alunos estudam.

Para a entrega, as instituições de ensino estão tendo todos os cuidados necessários e seguindo todas as orientações de prevenção ao novo coronavírus, dentre elas marcação no chão, uso de álcool em gel e máscaras.

O material deve ser retirado pelos pais e devolvido uma semana depois, para poder retirar o novo conteúdo.

Momento importante

“O início da entrega das atividades é muito importante, pois marca a retomada do calendário escolar, o reinício do ano letivo. É muito importante, também, que os pais e os professores tenham a consciência de que os alunos não estão de férias nem em recesso. A partir de agora recomeçam as aulas, tanto os trabalhos para nossos professores quanto para nossos alunos. É o primeiro momento, então, com as atividades remotas, até que consigamos estudar futuramente, com muita cautela, cuidado e seguindo todas as recomendações sanitárias, para que talvez no fim do mês de julho possamos retomar presencialmente, mas por enquanto é isso que temos”, diz a secretária de Educação, Márcia Baldini.

Entrega aos alunos da área rural

Na área rural, cuja entrega das atividades também teve início na segunda-feira (25), a Secretaria Municipal de Educação realizou um planejamento de entrega para esses estudantes.

Para isso, disponibilizou 74 linhas de transporte escolar para realizar a entrega aos mais de 1.100 alunos da área rural.

Para que os alunos tenham acesso às atividades remotas, com dia e horário marcado, o transporte escolar está fazendo a entrega e o recolhimento das atividades realizadas pelos alunos. Os pais podem ir retirar as atividades no ponto de embarque que os estudantes aguardavam o ônibus para irem até a escola.

Momento de união

As atividades entregues aos alunos estão sendo planejadas pelos professores, de acordo com o ano de cada um, para que os estudantes possam realizar as atividades em suas casas. De acordo com a diretora da Escola São Francisco, os professores têm demonstrado grande preocupação e cuidados ao montar as atividades. “Na escola foi emocionante ver o empenho do professor, um ajudando o outro, a preocupação se o pai irá entender a linguagem trabalhada na atividade. Tentamos garantir o conteúdo que já trabalhamos em sala de aula, mas com uma linguagem acessível tanto para nosso aluno como para as famílias”, explica a diretora da Escola São Francisco, Elizete Gonçalves Ribeiro. Ela conclui: “Queremos o melhor para nossos alunos. Estamos todos juntos, acreditamos na educação, e vamos fazer o melhor para que nossas crianças tenham esse acesso”.

Precauções

Para a retirada das atividades escolares remotas, algumas orientações de prevenção devem ser seguidas:

– O uso de máscaras é obrigatório;

– Pessoas do grupo de risco não podem retirar as atividades e crianças não podem acompanhar os pais ou responsáveis;

– É importante que cada um leve sua caneta para assinar os documentos.

Entrega das atividades

As entregas continuam nos próximos dias para as demais turmas, das 7h às 18h, sem intervalo para almoço, nas unidades escolares em que os alunos estudam.

Hoje a entrega será aos alunos do 4º e do 5º ano.