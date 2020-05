AULA PARANÁ – Colégio de Palotina tem um dos maiores índices de adesão à plataforma de exercícios e estudos

Desde o início do Aula Paraná, sistema de ensino a distância implantado pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, os números de acesso da plataforma de exercício e estudos, o Google Classroom, tem aumentado exponencialmente. Principal ferramenta adotada no modelo de EaD, a plataforma chega a atingir, em muitas escolas, mais de 90% de acesso

Um desses casos é o do Colégio Agrícola Estadual Adroaldo Augusto Colombo, de Palotina, no oeste do Paraná, que conta com um dos maiores índices de adesão ao Classroom: 98% entre alunos e 100% entre os professores.

O diretor da escola, Glauco Tourino, explica que a fórmula de sucesso é o constante trabalho em conjunto dos professores e equipe pedagógica. “Eu e minha equipe trabalhamos para reforçar que a principal peça para essa engrenagem funcionar era o aluno. Buscamos conscientizar, primeiro os profissionais, depois os estudantes sobre a importância da participação deles nas aulas e no Google Classroom”, conta o diretor, que acrescenta: “Criamos grupos de Whatsapp para tirar dúvidas e buscamos mostrar ao aluno, de uma forma natural, que é extremamente importante que ele participe do Classroom”.

Facilidade

A aluna Bárbara Cardine de Souza está no terceiro ano e conta que ela e seus colegas tiveram facilidade no acesso à plataforma, mas garante que a orientação da equipe pedagógica da escola foi essencial para eles em momentos de dúvidas. “O Classroom é fácil de ser usado, mas acho que a vontade dos alunos em aprender contou muito, pois buscamos tirar dúvidas, fizemos os exercícios, sem contar que nossos professores nos ajudaram o tempo todo nesse processo”, diz a aluna.

Interior

O Colégio Agrícola Adroaldo Augusto Colombo superou preconceitos por estar um tanto distante dos grandes centros. A escola já é tradicional na região, com mais de 35 anos oferecendo uma formação técnica de qualidade. Para o professor e diretor Glauco Tourino, foi essa tradição, aliada ao trabalho em equipe, que fez com que o colégio tivesse um dos maiores percentuais de acesso por aluno à plataforma de atividades oferecidas pela Secretaria da Educação e do Esporte.

Importância do Classroom

A Secretaria da Educação reforça com os alunos que acessem e façam as atividades postadas no Classroom. Roni Miranda Vieira, diretor de Educação da Secretaria, explica que é o acesso ao Classroom e a postagem das atividades que vai garantir a presença dos alunos neste momento. “Além de plataforma de exercícios e estudos, o Classroom é um meio de o próprio professor acompanhar o rendimento do seu aluno e, claro, confirmar se ele está mesmo estudando e entendendo as aulas”, explica.