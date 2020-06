Atuação no mercado de trabalho é tema de palestras nos cursos de comunicação

Os cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Design Gráfico, da área de comunicação da Univel, receberam diferentes convidados nas últimas semanas que abordaram temas relevantes para a prática do mercado de trabalho. As conversas acontecem por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, onde convidados de diferentes localidades podem expor o conteúdo e os acadêmicos podem interagir, tirando dúvidas e fazendo comentários sobre o tema.

Na disciplina de Planejamento e Criação Publicitária, do professor Cristian Cipriani, a turma do 5º semestre de Publicidade e Propaganda recebeu o profissional Cesar Tomei, que é Global Solution na Anheuser-Busch InBev. Na conversa, Cesar abordou a jornada do consumidor, o banco de dados e a pesquisa técnica em publicidade, além de falar sobre o posicionamento de marca das cervejarias no Brasil e nos Estados Unidos.

Os alunos de Publicidade e Propaganda e Design Gráfico receberam Luiza Neves, que tem larga experiência no atendimento de agência, trabalhando com empresas como Diageo (Johnnie Walker, Ciroc, Tanqueray), Ambev (Stella Artois e Corona), HSBC, TIM, Nivea e Visa, por exemplo. Luiza explicou como funcionam as equipes de atendimento de uma multinacional de bebidas, e, na oportunidade, também debateu com os alunos a campanha feita para a Johnnie Walker, que foi premiada.

Na conversa com os alunos de Jornalismo, a convidada foi a jornalista e assessora de imprensa da Univel, Mayara Alyne da Silva, que, além do setor educacional, atuou também como assessora na Uopeccan e na SetaDigital. Mayara contou aos acadêmicos como é a prática do dia a dia na profissão, o relacionamento da assessoria com a imprensa e os desafios do mercado.

Os acadêmicos de Jornalismo também receberam como convidado, na disciplina de Laboratório de Jornalismo Impresso ministrada pelo professor Anderson Costa, o professor Silnei Soares, que é jornalista e especialista em Produção Cinematográfica e autor do livro “Ensaio sobre os limites de uma teoria semiológica da comunicação”.

O escritor debateu os desafios e a responsabilidade do jornalismo frente às tecnologias e no enfrentamento às fake news. “É fundamental um olhar mais profundo em relação à atuação dos jornalistas na atualidade. O Silnei tem essa visão crítica e ríspida sobre a profissão, que nos ajuda colocar nossas responsabilidades e possibilidades profissionais em perspectiva”, explica Anderson.