Atividade do comércio cresce 1,5%, pior desempenho dos últimos 4 meses

São Paulo – O Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian apresenta uma desaceleração no movimento dos consumidores em lojas de todo o País em agosto de 2019, quando comparado com o mesmo mês de 2018. Apesar do aumento de 1,5%, esse é o pior desempenho desde maio, quando o crescimento foi de 4%. Quando comparado com julho/19, a queda foi de 0,9%, enquanto a variação do acumulado dos oito primeiros meses do ano mostrou alta de 0,9%.

Segundo o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, esse movimento sinaliza uma desaceleração, mas ainda não é possível apontar uma tendência: “A fraca recuperação da economia e os altos índices de inadimplência do País ainda fazem os consumidores priorizarem outros gastos. Ainda temos datas importantes para o comércio no segundo semestre, que irão impactar o indicador”, comenta.

O Dia dos Pais fez com que a atividade ficasse positiva, já que em 2019 a data teve o melhor desempenho dos últimos seis anos.

A alta de 1,5% na variação anual (agosto/18 X agosto/19) foi puxada pelos segmentos de tecidos, vestuário, calçados e acessórios e por veículos, motos e peças, que apresentaram crescimento de 3,8% e 3,7%, respectivamente, na comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Materiais de construção (2,8%), móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e informática (1,9%) e Supermercados, hipermercados, alimentos e bebidas (0,1%) também apresentaram alta, enquanto combustíveis e lubrificantes tiveram queda de -5,9%.

A variação entre agosto/19 e julho/19, feitos os ajustes sazonais, mostra que os segmentos mais impactados foram Combustíveis e Lubrificantes e Veículos, Motos e Peças, ambos com queda de 1,4%.