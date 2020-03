ATENÇÃO: Toque de recolher começa nesta segunda-feira em Cascavel

27-11-2018 Entreg de Viatura e central de monitoramento -c- 005

O Toque de Recolher começa nesta segunda-feira (23), a partir das 20h e segue até as 6h, em Cascavel. Nessas dez horas fica proibido o trânsito nas ruas e o funcionamento de atividades, inclusive mercados. Serão tolerados apenas casos previamente acertados.

De acordo com o secretário Antonio Volmei dos Santos, da Secretaria Municipal de Políticas Públicas e Proteção à Comunidade (Semppro ) dentro de uma semana será feita a avaliação dos resultados da medida para posterior ajuste nas abordagens. A Guarda Municipal pede a colaboração das pessoas que não tiverem a necessidade de estar nas ruas para que evitem transitar pela cidade e que o façam somente em casos de extrema urgência. “ As viaturas da GM , PM e órgãos de segurança estarão alertando e fazendo rondas pela cidade. As pessoas que descumprirem a determinação poderão responder por desobediência e assinar termo circunstanciado”, diz Volmei.

Bloqueio

Sobre o bloqueio das entradas da cidade, o secretário disse que a ação terá início amanhã (24) das 7h às 22h. Polícia Militar ( PM), Guarda Municipal (GM), Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e Polícia Rodoviária Federal(PRF) se uniram e formaram um grupo de comando. Cada equipe estará atuando nos quatro bloqueios da cidade e cada um com o seu comando.

Servidores municipais, como os da Secretaria da Saúde eTransitar estarão presentes reforçando a sinalização das entradas. “As pessoas que apresentarem justificativas plausíveis serão abordadas e orientadas. Não estaremos impedindo o trânsito de pessoas em Cascavel, simplesmente faremos a abordagem para saber o que a pessoa vem fazer na cidade, porque a medida é de conter o fluxo de pessoas vindas de fora”, concluiu Volmei.

Horários alterados

Também há mudança no horário de funcionamento de supermercados. O atendimento aos domingos não será mais permitido e de segunda a sábado as lojas podem atender das 8h às 19h com restrição a 30% da capacidade.

Já os postos de combustíveis só podem atender das 6h às 18h.