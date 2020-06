Assis Chateaubriand: Secretaria de Saúde confirma outros 4 casos da covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou, na tarde desta quinta-feira (4), mais quatro casos do novo coronavírus (COVID-19) em Assis Chateaubriand e todos são de mulheres, com idade entre 14 e 83 anos. Dos novos casos, uma paciente de 37 anos foi interna na UTI do Hospital Beneficente e outra com 20 anos na ala COVID. Já a jovem de 14 anos e a senhora de 83 anos estão em tratamento e isolamento domiciliar.

Conforme o boletim municipal desta quinta-feira, Assis Chateaubriand conta com 37 casos oficialmente confirmados e 16 exames realizados em laboratório particular aguardam validação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná.

Na tarde de quarta-feira (3), infelizmente, o Município registrou a primeira morte pela doença, sendo uma senhora com 79 anos, moradora da cidade, que estava hospitalizada há 12 dias. Por outro lado, 25 pessoas foram curadas. Atualmente, cinco pacientes estão internados e 13 fazem tratamento domiciliar com recomendação de isolamento social. Entre as suspeitas registradas, 109 testes e exames tiveram resultados negativos.