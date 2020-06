Assis Chateaubriand lança Portal da Transparência covid-19

A Prefeitura de Assis Chateaubriand lançou nesta quarta-feira (10), o Portal da Transparência covid-19. O objetivo é proporcionar à população total claridade nos investimentos que estão sendo feitos pelo Governo Municipal na área da saúde durante o período emergencial de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

O Portal é acessado por meio do site do Município, no endereço www.assischateaubriand.pr.gov.br, clicando na aba Transparência. O internauta será direcionado para uma página exclusiva, onde pode acompanhar todos os gastos e as ações específicas em razão da calamidade pública motivada pela covid-19, como contratações de profissionais e dispensa de licitações para compra de materiais e serviços.