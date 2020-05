Assis Chateaubriand estende prazo para retirar o Cartão Comida Boa

A Secretaria de Assistência Social e da Mulher, da Prefeitura de Assis Chateaubriand, informa que estendeu por mais três dias o prazo para entrega do Cartão Comida Boa, auxílio financeiro do Governo do Estado de R$ 150 que serve como complemento ao auxílio emergencial do Governo Federal.

Das cerca de 3 mil pessoas que têm direito ao benefício no município, inscritas no Cadastro Único, em torno de 1mil não compareceram para retirar o cartão entre quinta-feira (14) e sábado (16), nos locais estabelecidos – totalizando aproximadamente R$ 150 mil que estão retidos e que só podem ser retirados pelo titular familiar.

Desta forma, a Prefeitura orienta as famílias que, por eventualidades não puderam retirar o auxílio nas datas determinadas, a comparecerem nos postos de distribuição o quanto antes, pois o prazo final é quarta-feira (20).

Para saber o local onde retirar o cartão, é preciso levar em consideração o cronograma da Secretaria de Assistência, no qual os grupos foram divididos conforme o mês de aniversário e a letra inicial do nome.

Estabelecimentos credenciados:

Supermercado C.Vale

Supermercado Trento

Mercado Arapongas

Mercado Lorena (Jardim América)

Mercado Cirelli

Mercado Ideal

Mercado Dona Ana

Bramais Supermercado (Bragantina)

Supermercado Rampani

Mercado Carmello

Supermercado Sorriso

Supermercado Frutolândia