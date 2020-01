Toledo – Dois homens morreram em um confronto com a Polícia Militar durante uma tentativa de assalto na tarde desta segunda-feira (27) em uma relojoaria na Rua 1º de Maio, na Vila Pioneiro, em Toledo.

De acordo com as primeiras informações levantadas, houve troca de tiros e dois suspeitos do assalto morreram ainda no local. Um policial teria ficado ferido.

Equipes do Siate e do Samu estão no local.

Mais informações em breve.

Fotos: Policial Web