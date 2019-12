Arquitetura & Engenharia: Projeto Lar Solidário revitaliza colégio em Toledo

O diretor, professor Sérgio, e integrantes do projeto: trabalho sério com objetivo de melhorar a vida das pessoas - Foto: Assessoria

Qual é a atuação da Universidade Paranaense – Unipar na sociedade? O projeto Lar Solidário, realizado pela Unidade de Toledo, pode ser uma das respostas para essa pergunta. Em dois meses acadêmicos e professores transformaram a realidade de uma comunidade inteira.

O projeto social do curso de Arquitetura e Urbanismo, pelo quarto ano consecutivo, realiza o projeto. Desta vez, o contemplado foi o Colégio Estadual Jardim Europa. Com o apoio do curso de Engenharia Civil, os acadêmicos, supervisionados pelos professores, colocam em prática o aprendizado teórico.

Mas, com um diferencial, segundo a coordenadora do curso, professora Raquel Machado Gabriel: o de restaurar um espaço e, ao mesmo tempo, renovar o ambiente para que os usuários vivam melhor nele.

“O trabalho inclui requalificação dos ambientes e restauração das edificações, gerando uma renovação que leva a uma melhoria da qualidade de vida a todos os envolvidos”, explica a coordenadora, destacando que essa renovação a comunidade vivenciou passo a passo.

“Nós solicitamos o projeto pensando em uma mudança pequena. Mas foi uma força tarefa que superou nossas expectativas, com vários acadêmicos envolvidos, com serviços de pinturas, paisagismo, criação de área de convivência externa, enfim, nossa escola ganhou uma repaginada geral”, descreve o diretor auxiliar, professor Edson Maria Alves, em tom de agradecimento.

Os materiais utilizados são doados por diversas pessoas ou empresas parceiras, ampliando o círculo de solidariedade e da responsabilidade social. “É um projeto que evidencia nossos valores e missão. Como universidade estamos levando nossa contribuição muito além da formação profissional”, avalia o diretor da Unipar em Toledo, Sergio Ricardo Ferrazoli.

Mais cor

Uma escola com mais cor e vida foi um dos resultados do trabalho de quase 50 acadêmicos e professores. O professor Edson Maria evidencia a transformação que o projeto proporcionou: “Cada aluno, cada professor ou funcionário, cada pai que entrar agora na escola vai ver a diferença; agora ficamos com um ambiente muito mais agradável, que influenciará, positivamente, na qualidade da educação”.

Para a acadêmica Gabriele Mello, a importância da ação se sobressai à experiência da prática: “Poder tornar um colégio de mais de mil alunos mais bonito e atraente é gratificante!”