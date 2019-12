Área de busca por trigêmea que desapareceu no Rio Paraná é ampliada

O Corpo de Bombeiros ampliou nesta sexta-feira (6) a área de buscas pela trigêmea Bianca Brum de 13 anos que desapareceu no último sábado num barco que afundou na área conhecida como ‘Prainha do sol’ no Rio Paraná, divisa entre Paraná e Mato Grosso do Sul.

Junto com Bianca estavam os dois irmãos trigêmeos, um homem e um adolescente de 14 anos. Os corpos dos dois irmãos e do homem foram resgatados. O menino de 14 anos conseguiu sobreviver.

O trabalho dos Bombeiros está sendo realizado das das 8h às 18h com equipes da marinha, Bombeiros Militares do Paraná e Mato Grosso do Sul e também polícia militar.

Os corpos de Giovani e Bruna Brum, irmãos de Bianca, foram encontrados no domingo (01) e sepultados sob forte comoção na cidade de Alto Piquiri onde viviam.

Informações: Ponto da Notícia