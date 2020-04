Após sete dias internada, mulher de 40 anos é a primeira vítima fatal da covid-19 em Paranavaí

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou em nota oficial no início da manhã desta terça-feira (14) a primeira morte por covid-19 em Paranavaí. A paciente, uma mulher de 40 anos, estava internada na UTI do setor exclusivo para pacientes com suspeita do novo coronavírus da Santa Casa desde o dia 7 de abril. O laudo do Lacen (Laboratório Central do Paraná) com o resultado positivo para covid-19 foi liberado ontem.

A mulher foi a segunda paciente a ser internada na UTI exclusiva para casos de covid-19 da Santa Casa. Ela procurou atendimento na UPA 24 horas no dia 7 de abril relatando tosse, cefaleia, febre e desconforto respiratório e foi encaminhada no mesmo dia para internamento na Santa Casa onde foi realizada uma tomografia que constatou que os dois pulmões estavam bastante comprometidos. No dia 8 de abril ela foi entubada e desde então ficou internada na UTI utilizando respirador pulmonar. Na manhã desta terça-feira (14), ela não resistiu às complicações pulmonares e faleceu.

A paciente trabalhava em uma indústria de Paranavaí, onde, até o momento, outras três pessoas já foram confirmadas para covid-19 – uma mulher de 43 anos, que está internada na UTI da Santa Casa; um homem de 29 anos e outro homem de 27 anos, ambos em isolamento domiciliar, sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde.