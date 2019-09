Após roubo, jovens capotam veículo na PR 180

Um capotamento de uma Fiat Strada foi registrada na noite desta segunda-feira (9) na PR-180, próximo a Avenida Piquiri, em Cascavel.

De acordo com a Policia Civil dois rapazes estavam no veículo que teria sido roubado por eles no início da noite, em Central Santa Cruz, em Cafelândia.

Durante a fuga o motorista perdeu o controle da direção e capotou. Após o acidente um deles fugiu e o outro de 22, que ficou ferido no capotamento, foi socorrido pelo Siate e deve ser encaminhado UPA Tancredo e posteriormente à Polícia Civil. Está foi a 36ª ocorrência atendida hoje pelo Siate de Cascavel.

As buscas pelo rapaz que fugiu continuam na região e o veículo foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil.

Confira o registro em vídeo da ocorrência feita pelo repórter Aílton Santos.