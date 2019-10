Após dois meses, Cesta Básica fica mais cara

A cesta básica de alimentos em Cascavel teve aumento de 2,09% em setembro, na comparação com o mês anterior, passando de R$ 351,89 para R$ 359,25. Ao contrário do cenário nacional, segundo o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), o custo da Cesta Básica diminuiu em 16 capitais. As principais quedas foram registradas em Fortaleza (4,63%), Curitiba (3,73%) e Brasília (3,10%). A única alta ocorreu em Recife (1,53%).

O estudo é realizado pelo projeto de extensão da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) e intitulado Determinação mensal do custo de Cesta Básica de alimentação em Cascavel – PR.

Os pesquisadores observaram que oito dos 13 produtos pesquisados em Cascavel apresentaram elevação de preços mês passado. Os itens que registraram maior alta foram banana (31,05%), farinha de trigo (10,12%) e o óleo de soja (9,67%).

O aumento da banana foi resultado da baixa oferta da fruta dos tipos prata e nanica. O mercado do trigo mantém tendência de alta, mas a colheita em andamento no Paraná e as importações não estão freando as reações nos preços. A demanda de trigo para produção de biodiesel foi o que resultou no aumento no preço do óleo, já que a oferta para consumo diminuiu.

Queda

Contudo, alguns valores tiveram queda, como a batata (-20,90%), que registrou o maior recuo nesse período. Para o Dieese, mesmo tendo sido ofertada com uma qualidade inferior, a safra de inverno da batata abasteceu o mercado e diminuiu o preço no varejo.

Outros itens com variação negativa foram o arroz (-9,66%) e o tomate (7,47%). No caso do tomate, as altas temperaturas maturaram o fruto mais cedo, o que elevou a oferta e achatou o preço no varejo.

Em comparação

Na região sudoeste do Paraná, a Cesta Básica Individual aumentou apenas em Dois Vizinhos e a variação registrada no Município foi de 1,72%. Os itens que registraram maior variação positiva foram margarina (34,16%) e carne (11,37%). Pato Branco apresentou queda de 1,24% na cesta, tendo ocorrido uma maior variação negativa na batata (35,49%).

Em Francisco Beltrão a redução foi de 0,08% e a maior queda foi observada no tomate (28,77%).

Apesar do aumento no valor da Cesta Básica de Alimentos, este ainda ficou abaixo dos valores das cestas básicas das capitais analisadas.