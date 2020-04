Após contato com governador e secretário, prefeito de Cascavel faz exame para covid

O prefeito Leonaldo Paranhos colheu, na manhã desta segunda-feira (27), material para realização de exames da Covid-19. A decisão foi tomada por precaução já que na última sexta-feira (24) o prefeito esteve com o governador Ratinho Junior, que ontem decidiu isolar-se após o contato que teve, na quinta-feira (23), com o deputado federal Ricardo Barros, que testou positivo para a Covid-19. O prefeito ficará em isolamento no seu gabinete até sair o resultado do exame.

Ratinho Junior esteve em Cascavel na última sexta-feira (24), onde foi recepcionado por Paranhos e uma comitiva de vereadores. Dentre eles o presidente da Câmara, Alécio Espínola, que também fará exames da Covid-19 nesta segunda-feira (27) e entrará em isolamento até o resultado dos testes. Com isso, a sessão de hoje no Legislativo será presidida pelo 1º vice-presidente, Roberto Parra.

O deputado Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde no Governo Michel Temer, divulgou que foi infectado pelo novo coronavírus nas redes sociais na noite de sábado (25). Ele ficou internado no hospital Santa Casa de Maringá de sexta-feira (24) até o meio-dia de domingo