Após circuit breaker, Bolsa retoma negociações e tem queda de 7,64%

São Paulo – A aversão ao risco deu o tom dos negócios na tarde dessa quarta-feira, com aprofundamento das perdas nas bolsas de Nova York e na brasileira. Após acionar o mecanismo de circuit breaker por 30 minutos, às 15h14, as negociações na Bolsa de Valores brasileira foram retomadas e o índice chegou a atingir queda superior a 12%. Após bater na mínima, aos 80.936,08 pontos, a Bolsa reduziu as perdas na última hora de negociações. O Ibovespa fechou em queda de 7,64%, aos 85.171,13.

A suspensão dos negócios durante a tarde ocorreu após queda de 10,11% do Ibovespa, quando o indicador marcava 82.887,24 pontos. As quedas foram acentuadas depois de a OMS (Organização Mundial de Saúde) declarar pandemia do novo coronavírus. É a segunda vez que o mecanismo de circuit breaker é acionado na Bolsa de Valores brasileira nesta semana

O dólar renovou sucessivas máximas e bateu em R$ 4,7504, com alta de 2,01% depois da suspensão de negócios da Bolsa. Contudo, a moeda americana fechou o dia com valorização de 1,62%, aos R$ 4,7226.

Governo reduz previsão do PIB

Diante da piora das expectativas para a atividade mundial com a epidemia do novo coronavírus, o Ministério da Economia reduziu a projeção oficial para o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro em 2020 de 2,40% para 2,10%. O cálculo ainda não leva em consideração os efeitos da recente crise do petróleo.

A nova estimativa, divulgada pela SPE (Secretaria de Política Econômica) nessa quarta-feira (11), gera impacto negativo nas contas do governo e deve levar a um corte nas verbas de ministérios.

O número do PIB é uma das variáveis usadas pelo governo para rodar os cálculos em torno do cumprimento da meta fiscal, estabelecida em déficit de R$ 124,1 bilhões para este ano.