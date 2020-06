Após 45 dias Guaíra registra novo caso de Covid-19, paciente é gestante

Após 45 dias sem casos positivos ativos em território municipal, Guaíra volta a registrar mais um caso positivo de Covid-19 neste sábado (20).

O caso trata-se de uma mulher de 22 anos, gestante, com histórico de viagem recente a Cascavel e contato direto com um familiar que testou positivo para o Covid-19.

A paciente fez seu primeiro atendimento no Ambulatório Sintomático Respiratório no dia 15 de junho, foi medicada, notificada para ficar em quarentena e liberada por ter sintomas leves. No mesmo dia, a Vigilância Sanitária notificou todas as pessoas que tiveram contato direto com a paciente para também ficarem em quarentena. No dia 17 de junho, foi realizado coleta do exame para Covid-19 com pedido a Sesa de urgência no diagnóstico por se tratar de paciente do grupo de risco (gestante). A paciente retornou a UPA no dia 18 de junho à noite com histórico de piora da tosse seca. Naquele momento, a equipe médica fez o isolamento da paciente e realizou todos os cuidados clínicos necessários. Por se tratar de paciente do grupo de risco, no dia 19 de junho, a mesma foi encaminhada para internamento no Hospital de Francisco Beltrão. A paciente e o feto (bebê) passam bem.

O município já registrou 21 casos da doença, 18 pacientes estão recuperados e 3 foram a óbito.