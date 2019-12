Apac: Projetos serão entregues em janeiro

Reportagem: Cláudia Neis

Os projetos para a construção da Unidade da Apac (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) de Cascavel só devem ser entregues ao governo do Estado a partir da segunda quinzena de janeiro de 2020. A informação foi confirmada pelo presidente da Associação, Alci Rotta Júnior.

Segundo ele, foi necessária a contratação de um último projeto de análise de solo, terraplanagem e fundação, que só será finalizado no início de janeiro.

Ainda não há encontro agendado com o governador Ratinho Júnior e o secretário de Segurança, Rômulo Marinho Soares, data que só deve ser definida depois de a Associação ter a garantia de que todos os projetos estão finalizados, para que seja entregue a documentação completa da obra.

Verba garantida?

Questionado sobre a verba de R$ 11 milhões do Fundo Penitenciário Nacional, Rotta afirmou que se espera que ela esteja garantida.

A reportagem procurou por diversas vezes a Secretaria de Segurança Pública sobre o assunto, mas não recebeu retorno.

Ainda no fim de novembro, os vereadores da Comissão de Segurança Pública enviaram à secretaria um ofício informando sobre a doação do terreno, para a construção da unidade, pela prefeitura ao Estado. Isso aconteceu após uma confusão entre a Câmara e a prefeitura sobre de quem seria a responsabilidade de informar sobre a doação. Não houve a confirmação do recebimento do documento. O prazo anunciado inicialmente para a entrega dos projetos e garantia da verba em questão, era o mês de setembro.

A discussão para a doação do terreno na Câmara rendeu discussões acaloradas e movimentos políticos e civis contrários à implantação da unidade em Cascavel foram criados.