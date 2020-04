O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, fala ao vivo pela rede social sobre obras da prefeitura. A princípio ele falaria também sobre o que muda com o decreto que entra em vigor nesta segunda-feira das medidas adotadas para enfrentar o novo coronavírus, mas decidiu voltar depois, com outra live.

As obras anunciadas serão assinadas dias 30 de abril e 1° de maio.

