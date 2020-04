AO VIVO: Anúncio de medidas econômicas para enfrentamento do covid-19 em Cascavel

O prefeito Leonaldo Paranhos e o secretário de Finanças, Renato Segalla, anunciam, nesta quarta-feira (8), algumas medidas econômicas que fazem parte das ações de enfrentamento ao coronavírus e têm como objetivo estimular a retomada econômica no Município de Cascavel. Entre as medidas estão a prorrogação do ISS das empresas do Simples Nacional, prorrogação dos prazos das taxas de alvarás e prazos para apresentação de documentos para renovação de alvarás e ainda a prorrogação do prazo de vigência na CND Municipal.

Acompanhe a solenidade que está sendo realizada no terceiro piso da Prefeitura de Cascavel:

