AO VIVO: Acompanhe a live sobre a covid-19 em libras para pessoas com deficiência auditiva

Uma live dirigida exclusivamente para pessoas surdas e com deficiência auditiva de Cascavel será realizada nesta quarta-feira (17), às 19 horas, nas páginas oficiais da Prefeitura no YouTube, Facebook e Instagram. A intérprete de libras Josiane Israel esteve presente em todas as lives realizadas pelo Município. Ao lado de médicos, agentes públicos e diversos especialistas, ela ajudou a garantir a inclusão e democratização da informação para todos.

Na live a intérprete vai transmitir as orientações dos profissionais da Saúde do Município, falar sobre o novo Decreto Municipal e também interagir com a comunidade surda através dos comentários.