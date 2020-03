Alunos da rede pública têm acesso à programação do Nipofest Cultural

Com o objetivo de apresentar aos alunos da rede pública a tradição e os valores da cultura japonesa (como disciplina, respeito e espírito de equipe), o 5º Nipofest Cultural, com o patrocínio da Itaipu Binacional, realiza uma verdadeira integração entre o evento e os alunos do sexto ano do Colégio Estadual Professor Victório Emanuel Abrozino, em Cascavel.

Na programação, os associados da Acec (Associação Cultural e Esportiva de Cascavel) – entidade que realiza o Nipofest – planejaram um projeto cinco áreas estratégicas: educativa, socioambiental, cultural, esportiva e tecnológica. Cada área possui uma iniciativa específica, conduzida pelos associados da Acec e, também, por parceiros, como o grupo de escoteiros Aldeia Verde e o Instituto Federal do Paraná.

“Fizemos a parceria com o Colégio Estadual Professor Victório Emanuel Abrozino e estruturamos um projeto completo. Já nesta semana, no último dia 3, a associada e professora do Colégio Celina Arake e a Sensei Megumi, associada e professora de língua japonesa da Acec, ministraram uma palestra para abordar a educação no Japão e a postura do aluno em sala de aula. Durante o evento, continuando a programação, oportunizaremos o acesso às oficinas da festa e às iniciativas de parceiros, como o IFPR, que irá levar a robótica para estas crianças”, explica o presidente da Acec, Adriano Hoshi.

Agenda exclusiva

Após a palestra, que oportunizou o primeiro contato das crianças com a cultura e as tradições nipônicas, os alunos seguem em uma agenda exclusiva. No sábado (7), dia em que começa o 5º Nipofest, a partir das 8h, a Acec vai buscar os alunos no colégio e a partir das 8h30 os associados recepcionam as crianças com café da manhã, assinatura da lista de presença e retirada de crachás (com os nomes escritos em português e japonês). A partir de então, a atividade será com os escoteiros: no palco, haverá uma demonstração sobre responsabilidade socioambiental e coleta seletiva do lixo. Na sequência começam os rodízios de oficinas: divididos em diferentes grupos, os alunos participarão das oficinas de origami, kirigami, taiko e esportes japoneses.

Para finalizar o dia especial, os alunos irão passear pela estrutura do 5º Nipofest e fecharão a programação com um delicioso yakisoba, servido como cortesia pela Acec.

“Esse projeto é a concretização de um dos maiores objetivos do Nipofest, que é apresentar e difundir a cultura japonesa para a comunidade. A partir dessa parceria inicial, queremos avançar e contemplar cada vez mais alunos e escolas no evento”, ressalta Hoshi.

Após o evento, os alunos se encontrarão com a professora Celina Arake, associada da Acec, que irá conduzir uma atividade de fixação, descrevendo o que viram durante o Nipofest e, assim, multiplicando o conhecimento adquirido.

O festival da cultura japonesa é um evento que faz parte do calendário de eventos de Cascavel e recebe apoio da Lei de Incentivo à Cultura por meio do Ministério da Cidadania.

Sobre o Nipofest

O Nipofest Cultural nasceu da união dos esforços da Acec (Associação Cultural e Esportiva de Cascavel). Em 2020, será realizada a quinta edição do evento, nos dias 7 e 8 de março, no Centro de Convenções e Eventos de Cascavel.

A entrada não tem custo e durante os dois dias os visitantes terão a chance de participar dos mais diversos atrativos. Os workshops e as oficinas de origami, artes marciais e demais atividades serão oferecidos ao público em diversos horários, disponíveis nas redes sociais do nipofest.