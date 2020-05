Alunos da rede municipal de Maripá terão aulas remotas

Com a suspensão das aulas da rede municipal de ensino devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19), a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto de Maripá está disponibilizando, desde o dia 20 de abril, atividades complementares para que os pais possam repassar às crianças em casa. Até então, as atividades eram apenas sugestões para manter as crianças em contato com os conteúdos durante o período. Porém, a partir desta semana, estes conteúdos passarão a contabilizar como carga horária para o ano letivo 2020, passando a ser obrigatória a realização para todos os alunos da rede municipal de ensino.

Os professores e as equipes pedagógicas das escolas e da Secretaria de Educação estão planejando as atividades com conteúdos que contemplam a proposta pedagógica das escolas. “As atividades serão remotas, com uso de recursos de mídia e material impresso, com o intuito de respeitar peculiaridades da idade e fase de desenvolvimento e também com o objetivo de atingir todos os alunos da rede”, aponta a secretária da pasta, Janaína Müller Geraldi.

Pensando nisso, a equipe está traçando estratégias de alcance, como a criação de grupos de WhatsApp pelos professores para contato direto com a turma. Desta forma, os pais/responsáveis que tiveram alguma alteração de número para contato devem fazer a atualização junto às escolas.

Os conteúdos continuarão sendo disponibilizadas por meio do Portal do Aluno como ferramenta de divulgação, mas para que possam ser validadas, elas devem ser resolvidas pelos alunos e entregues nas escolas para arquivo e comprovação. “Estamos pensando em todos e iremos fazer as atividades e orientações chegar a todos os alunos. Toda a equipe está disposta a fazer o melhor na situação que se apresenta e agora, mais do que nunca, precisaremos do apoio dos pais”, destaca Janaína.

Para baixar o cronograma de atividades da semana de 4 a 8 de maio e as atividades para impressão, os pais podem acessar o site maripa.atende.net (acompanhe no menu Portal do Aluno). Caso não tenha impressora em casa, as atividades podem ser retiradas nas respectivas escolas, conforme o cronograma a seguir, a fim de evitar aglomerações:

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LEOPOLDO KUROLI

04/05 (segunda-feira) – Tarde – 3º, 4º e 5º anos

05/05 (terça-feira) – Manhã – 1º e 2º anos, Educação Infantil e Classe Especial

ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ÁLVARES CABRAL

05/05 (terça-feira) – Manhã e Tarde – Todos os anos

ESCOLA RURAL MUNICIPAL EÇA DE QUEIROZ

05/05 (terça-feira) – Manhã – Todos os anos