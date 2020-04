Alteração no decreto permite a abertura de igrejas, academias e bares em Guaraniaçu

O governo municipal de Guaraniaçu editou nessa quarta-feira (22), o decreto da covid- 19 que permite a retomada gradual de todos os setores da economia no município.

No decreto também consta a reabertura de igrejas ou templos desde que sejam adotadas medidas para evitar o contágio pelo novo coronavírus.

De acordo com o Prefeito Osmário Portela algumas normas devem ser implementadas pelas igrejas, como por exemplo, 50% da capacidade de público, agenda especial para crianças e idosos, higienização dos ambientes a cada celebração e álcool em gel para todos.

No comércio, uma das alterações importantes é a quantidade de clientes que poderão ser atendidos simultaneamente nos supermercados, atualmente são vinte pessoas, com o novo decreto passa a ser trinta, com os seguintes horários de funcionamento: Segunda a sexta das 8h às 18h30, sábados das 8h às 16h e aos domingos, das 8h às 12h. O prefeito lembra aos supermercadistas da importância do cumprimento das normas, inclusive quanto aos horários de funcionamento.

Já nas academias, eram cinco clientes, agora serão dez simultaneamente. Os bares e lanchonetes limitados a 50% da capacidade de público, com atendimento presencial e consumo no local das 6h às 21h e atendimento delivery até às 23h30, respeitando todas as normas de higiene e distanciamento contidos no decreto.

Continuam proibidos quaisquer eventos públicos e particulares, parques infantis, campos de futebol, quadras de esportes, jogos de qualquer natureza, ginásios, atividades nos clubes continuam suspensas (exceto bares e lanchonetes nesses locais) e demais proibições contidas no decreto n° 4452/20.

As aulas nos CMEIS (Centros Municipais de Educação Infantil) e escolas municipais dependem de autorização da Secretaria de Estado da Educação para serem retomadas.

O prefeito Osmário Portela agradeceu mais uma vez todos os munícipes pela compreensão nesse momento difícil que estamos vivendo com a pandemia do coronavírus e pediu que ninguém baixe a guarda. “Só saia de casa em caso de extrema necessidade. Use máscara, lave as mãos com água e sabão ou higienize-as com álcool em gel. Guaraniaçu livre do coronavírus, só depende de nós.

Boletim

Conforme o boletim divulgado nessa quarta-feira (22), o município tem cinco casos confirmados da covid-19, 85 casos monitorados, 13 casos descartados e já tiveram alta do monitoramento 195 pessoas.