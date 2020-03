A Ala de queimados do HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) já está sendo preparada para receber pacientes com o novo coronavírus (covid-19). Desde a última quarta-feira (18) está sendo feita a limpeza do local.

Na ala estão disponíveis 22 leitos para isolamento dos pacientes e após a limpeza, o local será equipado.

Veja como ficou a ala de queimados: