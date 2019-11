Agentes encontram corda e estoques em vistoria na Cadeia de Matelândia

Agentes penitenciários e de cadeia do Departamento Penitenciário do Paraná (Depen) e policiais civis desencadearam uma operação de revista, nesta quarta-feira (06), na Cadeia Pública de Matelândia, na região oeste do estado, com o objetivo de encontrar e apreender materiais ilícitos dentro da unidade prisional. Ao todo, foram apreendidos 24g de maconha, 2 pedaços de serra de cortar ferro, uma corda, dois estoques e oito cachimbos artesanais.

O coordenador regional de Foz do Iguaçu, Marcos Aparecido Marques, ressaltou a importância de a revista não encontrar celulares. “Apesar de encontrarmos ilícitos, a operação nos mostrou que os presos da unidade não estão tendo contato com o meio externo, uma das grandes preocupações que temos”, afirmou. “Além disso, sabemos que agora a cadeia está toda vistoriada”, completou.

Ainda de acordo com o coordenador, os 13 agentes do Setor de Operações Especiais (SOE), que colaboraram com a revista, fizeram uma abordagem dinâmica na unidade, o que contribui para encontrar os materiais. “Eles cobriram, simultaneamente, a frente da galeria e a cobertura do solário, o que impediu que presos escondessem os ilícitos”, explicou.

Após a apreensãos, os materiais foram entregues à Polícia Civil, para que fossem tomadas as medidas cabíveis. “Já os presos que estavam nas celas onde havia ilícitos, agora vão responder um processo disciplinar interno”, explicou.