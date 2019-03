Afinal, presentear homens com flores é errado?

O estereótipo de homem másculo e insensível não é mais um consenso entre o mundo masculino. Nos últimos anos, juntamente com movimentos de igualdade de gênero, também surgiram outras iniciativas ligadas à desmistificação do papel do homem na sociedade e a “masculinidade tóxica”, termo que atribui características de violência, sexo e poder a esse gênero em especial. Portanto, dar flores para um homem, hoje, é muito mais natural do que você possa pensar — além de ser um gesto muito simbólico e elegante.

Se você quer presentear um homem importante na sua vida, seja um namorado, marido ou amigo, uma boa ideia é comprar flores online e colocá-las juntas com o item com o qual você vai presentear. Pode ser, por exemplo, um perfume, uma caixa de cerveja artesanal, um relógio ou uma camisa — tudo depende do gosto de quem receberá o agrado. Com certeza o presente se tornará ainda mais especial com uma flor.

A primeira dica é saber se o homem tem alguma preferência. Se ele não apresentar essa sensibilidade, uma alternativa é comprar com base na cor predileta dele. Mas atenção: cada espécie tem um significado diferente dependendo da cultural e da religião. Os crisântemos, por exemplo, podem ser associados à morte, e os cactos com sofrimento, devido à estética grosseira da planta.

Oferecer flores em número ímpar também pode ser considerado como ruptura de relações afetivas e comerciais. Portanto, é sempre importante analisar o contexto social no qual a pessoa está inserida e as preferências pessoais, superstições e religiosidade. Com essas informações, fica muito mais fácil escolher a flor ideal. Em hipótese alguma compre flores artificiais. Prefira sempre as bem cuidadas e frescas, para demonstrar o seu carinho por aquele homem.

De preferência, quando for presentear alguém com flores, o tamanho do arranjo ou buquê deve ser pequeno ou médio. O objetivo é fazer com que a lembrança não se torne maior do que a situação ou a pessoa presenteada. Uma única flor, por sua vez, simboliza interesse à pessoa amada — portanto, se você for oferecer flores em um ambiente mais formal ou para amigos e parentes, prefira um maior número de flores.

Outra dica ao enviar flores com ou sem outro presente é enviar um cartão escrito à mão com algumas palavras. Ter esse trabalho significa que você tem carinho pela pessoa presenteada e tempo para escrever algumas palavras para oferecer esse gesto tão especial de enviar flores. Nesse caso, seja formal se você não tiver intimidade com a pessoa. Caso contrário, gírias e coloquialismos estão liberados.

E não esqueça de um detalhe muito importante: antes de dar flores, se certifique de que não há nenhum inconveniente com o presente. O ideal é não haver nenhum constrangimento entre ambas as partes. Também tenha certeza de que a pessoa não possui nenhum tipo de alergia que possa ser desencadeada pelas flores.

As flores também são ótimas para simbolizar o seu amor pela sua família. Não perca a oportunidade de oferecê-la ao seu pai, tio ou irmão, sempre analisando o contexto social e lembrando de não causar algum constrangimento. Eles com certeza vão agradecer e admirar o gesto.