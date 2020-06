Adolescente é baleado em confronto após roubo de caminhonete

Cascavel – Um adolescente de 16 anos, suspeito de envolvimento no roubo de uma caminhonete, foi baleado em confronto com a Polícia Militar, no Bairro Parque São Paulo, em Cascavel.

As primeiras informações são de que ele e um outro rapaz teriam roubado uma caminhonete, em uma empresa no Loteamento Mantovani, minutos antes da abordagem. As vítimas acionaram a polícia e seguiram o veículo. Os policiais encontraram os suspeitos na Rua Souza Naves, no Bairro Parque São Paulo e após a abordagem teria ocorrido um confronto. O adolescente que estava na caminhonete roubada foi ferido e o outro suspeito preso pela polícia.

O adolescente foi atingido no tórax e encaminhado ao HU (Hospital Universitário de Cascavel).