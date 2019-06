Um adolescente de 13 anos ficou em estado grave na tarde de ontem após cair de bicicleta na região central de Cascavel. Populares o levaram até o quartel central do Corpo de Bombeiros, onde ele foi imediatamente entubado e encaminhado ao HU (Hospital Universitário) de Cascavel. De acordo com os socorristas, o garoto teria batido a cabeça em uma pedra no chão e sofreu traumatismo crânio encefálico grave.