Acusado por crime cruel de fevereiro vai a júri

Vai a júri popular hoje José Rodrigo de Mattos. Ele é acusado de homicídio qualificado pela morte de Diego Estingelin Cezário, ocorrida no dia 4 de fevereiro deste ano, em uma Praça na Rua Olindo Periollo, Bairro Pacaembu, em Cascavel.

Nos autos do processo consta que a morte foi causada por diversos socos no rosto e na cabeça da vítima, que provocaram traumatismo craniano e hemorragia. Diego morreu no local.

A qualificadora é de crime cometido por meio cruel, pois o réu é acusado de ter permanecido um longo tempo agredindo a vítima e ainda batido a cabeça dela nos degraus de uma escadaria que existe no local, o que teria causado sofrimento desnecessário a Diego.

Contudo, a possível motivação do crime não consta nos autos do processo.

José Rodrigo está preso.

A morte de Diego foi o segundo homicídio registrado em Cascavel este ano. Até agora já são 15 mortes violentas registradas.