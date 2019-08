Acusado de tentar matar por causa de chip vai a júri

Vai a júri popular nessa quinta-feira (29), no Fórum Estadual de Cascavel, Marcelo Schuler Chavez. Ele é acusado de tentar matar Cláudia Cordeiro Ferreira. O crime aconteceu no dia 7 de dezembro de 2017, no Bairro Floresta, em Cascavel.

De acordo com o que consta nos autos do processo, Marcelo feriu Cláudia com uma coronhada e só não a matou porque, quando apontou a arma contra ela, a própria vítima deu um chute no peito dele, fazendo com que ele errasse o tiro. Uma segunda tentativa de disparo ainda foi realizada, mas a arma falhou.

A acusação é de tentativa de homicídio qualificado, com a qualificadora de motivo torpe, já que a agressão começou porque Cláudia teria cobrado de Marcelo um chip de celular que a filha dela havia emprestado para ele.

O acusado responde ao crime em liberdade.