Acusado de matar por ciúmes vai a júri

Vai a júri popular nessa terça-feira (10) no Fórum de Cascavel Cleverton Ferreira dos Santos, acusado da morte de Mikael Oliveira de Lima, 29 anos. O crime aconteceu no dia 28 de junho do ano passado na Rua Lagoa Bonita, Bairro Morumbi, em Cascavel. A vítima foi esfaqueada e ficou em estado grave, chegou a passar por cirurgias, mas morreu no hospital.

A suspeita inicial era de que se tratava de um assalto, mas quando a Delegacia de Homicídios prendeu Cleverton, como suspeito, ele teria confessado crime, afirmando que tinha visto a vítima com a ex-companheira dele e que, por ciúmes, esfaqueou-o, mas disse que não tinha intenção de matá-lo.

A acusação é de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima, já que a agrediu durante a noite e quando andava na rua.

O réu responde ao processo em liberdade.